Serradifalco. Il nuovo romanzo di Danila Trapani sarà presentato al Salotto culturale di Casa Sanremo Writers

SERRADIFALCO. Il libro di Danila Trapani al Festival di Sanremo. Proprio durante il Festival la scrittrice serradifalchese presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo Regina. Il romanzo è stato selezionato per la presentazione al Salotto Culturale di Casa Saremo Writers.

“Regina”, terzo volume de La Saga di Crimson Mountain uscirà questa primavera e sarà presentato in anteprima nazionale assoluta direttamente dal prestigiosissimo Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers proprio durante il festival di Sanremo.

Il romanzo è genere dark-gothic terzo e ultimo volume de La Saga di Crimson Mountain, della quale ho realizzato una prima trasposizione cinematografica, lo short-film di animazione dal titolo “Il soldato di Crimson Mountain” vincitore del Pulcinella Awards di Cartoons on the Bay (organizzato dalla RAI) e pluripremiato in vari festival nazionali e internazionali (Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, Caraibi).

E -piccolo spoiler- del romanzo REGINA, che verrà presentato a Casa Sanremo Writers, è attualmente in lavorazione una nuova trasposizione cinematografica che tratterà anche argomenti relativi alla violenza sulle donne. “Presentare il mio libro a Casa Sanremo, durante il Festival, rappresenta un ennesimo importante traguardo per la mia carriera professionale e non avrei potuto immaginare uno scenario o un modo migliore per celebrare il lancio del mio nuovo romanzo”, ha concluso Danila Trapani dando appuntamento al Festival sanremese per la presentazione del suo nuovo romanzo.