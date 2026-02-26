Salute

Serradifalco. Il nuovo romanzo di Danila Trapani sarà presentato al Salotto culturale di Casa Sanremo Writers

Gio, 26/02/2026 - 23:14

SERRADIFALCO. Il libro di Danila Trapani al Festival di Sanremo. Proprio durante il Festival la scrittrice serradifalchese presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo Regina. Il romanzo è stato selezionato per la presentazione al Salotto Culturale di Casa Saremo Writers.

“Regina”, terzo volume de La Saga di Crimson Mountain uscirà questa primavera e sarà presentato in anteprima nazionale assoluta direttamente dal prestigiosissimo Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers proprio durante il festival di Sanremo.

Il romanzo è genere dark-gothic terzo e ultimo volume de La Saga di Crimson Mountain, della quale ho realizzato una prima trasposizione cinematografica, lo short-film di animazione dal titolo “Il soldato di Crimson Mountain” vincitore del Pulcinella Awards di Cartoons on the Bay (organizzato dalla RAI) e pluripremiato in vari festival nazionali e internazionali (Inghilterra, Olanda, Stati Uniti, Caraibi).

E -piccolo spoiler- del romanzo REGINA, che verrà presentato a Casa Sanremo Writers, è attualmente in lavorazione una nuova trasposizione cinematografica che tratterà anche argomenti relativi alla violenza sulle donne. “Presentare il mio libro a Casa Sanremo, durante il Festival, rappresenta un ennesimo importante traguardo per la mia carriera professionale e non avrei potuto immaginare uno scenario o un modo migliore per celebrare il lancio del mio nuovo romanzo”, ha concluso Danila Trapani dando appuntamento al Festival sanremese per la presentazione del suo nuovo romanzo.

