Serie A, oggi Milan-Como – Diretta

(Adnkronos) –

Milan e Como scendono in campo a San Siro. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Fabregas – in diretta tv e streaming – nel recupero della 24esima giornata di Serie A, rimandata per permettere allo stadio meneghino di ospitare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-1 in trasferta con gol decisivo di Modric nel finale, mentre il Como ha perso in casa, con lo stesso risultato, con la Fiorentina. Nella prossima giornata di Serie A, il Milan ospiterà il Parma a San Siro mentre il Como volerà a Torino per sfidare la Juventus.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)