Sanremo ‘blindato’, droni dall’alto e Polfer e Postale contro sabotaggi e attacchi hacker

(Adnkronos) – "Il festival di Sanremo è un evento importante non solo televisivo, è un appuntamento che ormai ha assunto un impatto enorme sul territorio, che incide anche sulla mobilità, sull'economia e sulla sicurezza. E' un evento che, sotto il profilo della sicurezza, si prepara già con largo anticipo". A raccontare all'Adnkronos il massiccio dispositivo di sicurezza messo in campo in previsione del festival di Sanremo al via tra meno di due settimane, è il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono. "E' da qualche mese, ormai – spiega – che abbiamo iniziato delle riunioni sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, sia in sede di tavolo tecnico del Questore con tutte le forze dell'ordine coinvolte. Il dipartimento della pubblica sicurezza ha assicurato i rinforzi anche da altre regioni, perché evidentemente si tratta di un evento così rilevante che non può essere gestito con le sole forze presenti in provincia. Non solo la questura e i commissariati, ma anche tutte le specialità della Polizia di Stato, le altre forze dell'ordine, i Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria, la Polizia provinciale e le Polizie locali, la Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco: l'impegno è veramente corale. In campo i reparti inquadrati, quindi il Reparto mobile della Polizia di Stato, il battaglione dei Carabinieri, i reparti specializzati della Guardia di finanza e poi le specialità della Polizia di Stato a cominciare dalle Uopi, le unità cinofile e gli artificieri. La Polizia stradale, che opererà un pattugliamento costante sul territorio nelle 24 ore e sarà presente anche nel 'villaggio della legalità' riservato ai più giovani e agli studenti anche per fornire informazioni utili alla cittadinanza su argomenti di vario interesse". Dalle manifestazioni pro Pal ai sabotaggi alle ferrovie in occasione delle olimpiadi di Milano-Cortina, la situazione in Italia è calda. E il palcoscenico di Sanremo rischia di diventare una cassa di risonanza per antagonisti e anarchici. "E' ovvio che il contesto storico che stiamo vivendo è un contesto molto delicato – spiega ancora Lo Iacono – Ci sono tensioni internazionali, ma di recente anche nazionali, come abbiamo visto, con proteste e manifestazioni. Stiamo prevedendo ogni possibile scenario, abbiamo anche individuato alcune aree nel nella città di Sanremo dove eventualmente dirottare delle manifestazioni estemporanee. Tuttavia io ho sempre inteso consentire a tutti di manifestare, nel rispetto però della sicurezza delle persone e anche con la finalità di garantire il regolare svolgimento di tutti gli eventi che sono previsti in occasione del festival. Quest'anno avremo ben 12 scenari organizzati da Rai pubblicità, quindi l'impegno delle forze dell'ordine è veramente importante".

Un ruolo fondamentale lo gioca la Polfer, alla luce anche dei più recenti obiettivi degli antagonisti. "L'attività operativa della Polizia ferroviaria consentirà di controllare le stazioni ferroviarie del territorio. Non dimentichiamoci che Imperia è una provincia di confine, quindi anche la Polizia di frontiera e il Centro di Cooperazione di Polizia e delle Dogane svolgeranno un ruolo fondamentale per monitorare gli ingressi in provincia durante il periodo del festival e quindi l'eventuale presenza di persone che in qualche modo possono essere di interesse per l'attività operativa di polizia".

Fondamentale anche l'attenzione agli attacchi hacker. "La Polizia postale, presente anche con uno stand destinato alle attività di informazione, avrà una postazione dedicata proprio per contrastare gli attacchi cibernetici – anticipa il Questore Lo Iacono – E' previsto anche l'utilizzo dei droni della Polizia e anche un divieto di sorvolo su tutta l'area interessata alla kermesse. I droni avranno una funzione di controllo indispensabile e tutte le immagini saranno poi tutte convogliate in una sala operativa dedicata che allestiremo presso il commissariato di pubblica sicurezza. In questa sala operativa saranno presenti tutte le componenti dell'apparato di sicurezza, forze dell'ordine, polizie locali, 118, Capitaneria di porto, Protezione civile: insomma tutti gli attori della sicurezza". Una attività avviata ben prima che il sipario si apra, con uomini già operativi per preparare al meglio la sicurezza di una città che per una settimana sarà sotto i riflettori del Paese intero. "L'augurio che faccio, e che indirettamente è anche per me – conclude il Questore di Imperia – è che il festival si svolga nel migliore dei modi e che tutti possano fruire di questo evento di caratura internazionale. Sono certo che le forze dell'ordine e tutti gli attori istituzionali faranno il massimo per assicurare tranquillità e sicurezza durante tutta la manifestazione". (di Silvia Mancinelli)

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)