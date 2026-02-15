Sanremo, annuncio di Conti a Domenica In: “Bocelli super ospite serata finale”

(Adnkronos) –

Andrea Bocelli sarà super ospite dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Lo ha annunciato oggi Carlo Conti in collegamento con Mara Venier a Domenica In nella puntata del 15 febbraio. Il tenore italiano completa così il quadro dei super ospiti della kermessa canora, insieme a Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Tiziano Ferro e Laura Pausini. Inoltre, ha aggiunto Conti, "Ramazzotti, Pausini e Bocelli sono i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo e quest'anno il Festival è dedicato a lui". Carlo Conti ha espresso fiducia in vista della kermesse: "Quest'anno, come lo scorso, c'è grande entusiasmo e serenità, spero di aver fatto un buon lavoto. Ho dei compagni di viaggio meravigliosi. Spero che le 30 canzoni saranno gradite dal pubblico e che avranno un grande successo". Il conduttore e direttore artistico ha ricordato con emozione l'incontro al Palazzo del Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che si è tenuto venerdì 13 febbraio: "È stata la più grande soddisfazione della mia carriera. Lui grandioso, ha detto parole meravigliose sulla discografia italiana, e questa è una cosa che mi riempie di gioia".

Infine, Conti ha chiarito la polemica legata alla decisione di Andrea Pucci di rinunciare al Festival. "Parliamo di qualcosa di serio dai… mi fa piacere che tu l'abbia detto Mara, ribadisco la mia scelta del tutto autonoma: preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obbliga a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo. All'Arena di Verona gli abbiamo consegnato il Biglietto d'oro per gli incassi al teatro, a Zelig è stato sempre ospite. E' venuto anche a Tale e Quale… Non pensavo di scatenare un affare di stato, mi dispiace soprattutto per lui umanamente e professionalmente", ha detto Conti, che poi ha spiegato il motivo per cui il comico non ci sarà: "Ogni comico si ricorda benissimo di cosa è successo a Crozza, 'aggredito' e fischiato sul quel palco. La paura per un comico di quel palco è tanta, ha preferito alla sua età di evitare il rischio e rimanere a casa. E' una scelta del tutto personale".

