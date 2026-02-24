San Cataldo. Venerdì Santo, per l’intronizzazione del Cristo al Calvario, l’accesso all’area sopraelevata consentita solo a chi sarà munito di pass

SAN CATALDO. Per la Settimana Santa 2026, in occasione del Venerdì Santo del 3 aprile, ore 13 in Piazza Calvario a San Cataldo la Chiesa Madre ha diffuso un comunicato stampa: “Si informa che il venerdì santo, 3 aprile, durante il momento di “intronizzazione” del Cristo al Calvario alle ore 13:00, l’accesso all’area sopraelevata (del Calvario), sarà consentito esclusivamente agli operatori della comunicazione e ad altri incaricati, previa autorizzazione della Chiesa Madre e muniti di pass (oltre ai “lamentatori” e agli incaricati del servizio audio, il cui lavoro tecnico contribuirà a garantire il sereno svolgimento del momento di preghiera).

Tale misura – è stato spiegato – è necessaria per motivi di coordinamento organizzativo, limitazione degli spazi e sicurezza, nonchè per garantire agli incaricati del service-audio lo svolgimento sereno e ordinato del loro servizio durante il rito che sarà presieduto dall’Arciprete della Città.

Pertanto, nessuno potrà accedere senza pass autorizzato.

Si ricorda che il momento delle ore 13 è un tempo di preghiera della comunità cittadina, guidato, organizzato e coordinato dalla Chiesa Madre. Si richiedono silenzio, raccoglimento e pieno rispetto del clima spirituale del rito.

Le richieste di pass sono riservate esclusivamente a chi rientra nelle categorie indicate; l’autorizzazione sarà concessa dalla Chiesa Madre secondo le necessità organizzative.

Per informazioni o richieste: passcelebrazioni@madrice.it.