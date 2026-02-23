San Cataldo. Va avanti il programma di manutenzione e ripristino manto stradale sul territorio comunale

SAN CATALDO. Prosegue con continuità il programma di manutenzione e ripristino del manto stradale sul territorio comunale. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato che aveva annunciato in precedenza questo programma. In particolare, nella sono stati effettuati interventi nelle seguenti vie:
Viale della Rinascita (segnaletica dossi)
Viale Italia
Viale Indipendenza
Corso Europ
Viale dei Platani (ripristino a seguito della collocazione della fibra)
Via Babbaurra
Via Leonardo da Vinci
Via Belvedere
Via Palermo
Via Don Bosc
Via Misteri.
Il sindaco ha espresso un gran ringraziamento alla squadra manutenzione del Comune di San Cataldo e a tutto l’Ufficio Tecnico per l’impegno quotidiano e la professionalità dimostrata. “L’Amministrazione comunale – ha concluso- continuerà a garantire attenzione e interventi concreti per la sicurezza e il decoro della città”.