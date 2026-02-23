San Cataldo. Va avanti il programma di manutenzione e ripristino manto stradale sul territorio comunale

SAN CATALDO. Prosegue con continuità il programma di manutenzione e ripristino del manto stradale sul territorio comunale. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato che aveva annunciato in precedenza questo programma. In particolare, nella sono stati effettuati interventi nelle seguenti vie:

Viale della Rinascita (segnaletica dossi)

Viale Italia

Viale Indipendenza

Corso Europ

Viale dei Platani (ripristino a seguito della collocazione della fibra)

Via Babbaurra

Via Leonardo da Vinci

Via Belvedere

Via Palermo

Via Don Bosc

Via Misteri.

Il sindaco ha espresso un gran ringraziamento alla squadra manutenzione del Comune di San Cataldo e a tutto l’Ufficio Tecnico per l’impegno quotidiano e la professionalità dimostrata. “L’Amministrazione comunale – ha concluso- continuerà a garantire attenzione e interventi concreti per la sicurezza e il decoro della città”.