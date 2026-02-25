San Cataldo. La Città piange la morte del giovane Andrea Maira, icona di sancataldesità andato via troppo presto

SAN CATALDO. Dolore, incredulità, commozione, cordoglio. Sono i sentimenti che stamani hanno provato tantissimi sancataldesi nell’apprendere la notizia della morte di Andrea Maira.

Il trentaduenne sancataldese non era solo conosciuto da tutti nella cittadina sancataldese, ma era apprezzato per la sua grande umanità, per la sua forza interiore, per un carattere d’oro che ne faceva un amico di tutti e di ognuno. Una persona veramente speciale la cui fiamma vitale, improvvisamente, si è spenta nella giornata odierna.

Andrea Maira non era solo un grande amico di tutti, ma era anche uno abituato a lottare, un gran guerriero che, nel corso di questi ultimi mesi, ha dovuto combattere una battaglia terribile contro un male incurabile. Una battaglia che, da guerriero della vita, ha affrontato con tutto il coraggio e la forza morale che aveva dentro di sè e che ne aveva fatto una persona stimata e amata da tantissimi a San Cataldo in ogni campo del sociale.

La dimostrazione di ciò la si è avuta nel momento in cui in Città s’è diffusa la notizia della sua morte. Tantissimi gli attestati di cordoglio alla sua famiglia da parte di quanti lo conoscevano e ne apprezzavano il profilo di umanità. Tanta la commozione da parte dell’intera comunità sancataldese che, improvvisamente, a seguito della scomparsa di Andrea, s’è sentita improvvisamente più sola.

Andrea aveva aperto il Bar “La Marea” che portava avanti con passione, impegno e competenza. Oggi questo suo sogno, purtroppo, è stato spento dalla sua morte, prematura, improvvisa. Eppure il suo sorriso, il suo esempio, la sua umanità, non si sono spente e non si spegneranno mai nel ricordo di quanti l’hanno conosciuto. Gli stessi che si sono stretti alla sua famiglia e alla sua compagna per manifestargli e tributargli attestati di affetto e cordoglio.