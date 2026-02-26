San Cataldo, il 1° marzo presentazione del libro “La ciocca ribelle” di Croce Alù

Domenica 1 marzo alle ore 17,30 alla sala Borsellino del Palazzo Municipale di San Cataldo si presenterà il romanzo di Croce Alù dal titolo “La Ciocca Ribelle”, edito da Prima Vera Edizioni. La presentazione è moderata da Gaetano Alù. Vi saranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco di San Cataldo, Avv. Gioacchino Comparato, e dell’Assessore alla cultura, Dottoressa Marianna Guttilla, la Preside dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Sebastiano Mottura”, Professoressa Laura Zurli. L’attrice Elisa Di Dio interpreterà alcuni brani del romanzo. Dopo la presentazione i presenti potranno dialogare con l’autrice.





Descrizione del libro. Una bambina e la sua gatta. Due vite insieme. Lei non parla. Ma la gatta non le farà dimenticare la sua voce.

La bambina cresce con il desiderio di raccontare la sua storia, inserita all’interno di dinamiche relazionali e colpi di scena, che svelano i molteplici volti dell’umanità: il pregiudizio verso il diverso e l’autoinganno di chi considera sé stessa una persona onesta; la forza di chi persevera nella sua missione e la mancanza di coraggio di chi soffrirà per tutta la vita per l’errore commesso, senza mai dichiararlo apertamente. E poi c’è chi asseconda gli eventi senza piegarsi a essi: tutto, in fondo, segue un movimento circolare dove ogni fine è un nuovo e intrigante inizio. “La ciocca ribelle” è un romanzo di formazione. Ogni personaggio è protagonista della propria trasformazione.

Croce Alù è laureata in materie letterarie presso l’ateneo palermitano, inizia la carriera di docente di lingua e letteratura italiana, svolgendo gran parte della sua attività di insegnante presso il liceo artistico di San Cataldo. La scrittura creativa, nella forma della poesia e della prosa, è stata ed è ancora, una delle sue grandi passioni. Ha pubblicato nel 2024 la silloge di poesie, “La cornice del tempo” e la raccolta di racconti “L’eco fa rumore”. Le due pubblicazioni sono state presentate al salone internazionale del libro di Torino nel 2024. Nei suoi scritti traspare il permanere del contrasto tra gli elementi che, da eventi naturali legati ai luoghi, si sublimano in stati d’animo e sentimenti.