San Cataldo. Giornata indimenticabile per la celebrazione dei 60 anni di presenza degli Scout in Città

SAN CATALDO. E’ stata una giornata indimenticabile il BP day 2026 per i 60 anni di presenza Scout d’Europa a San Cataldo. La Città di San Cataldo ha avuto l’onore di accogliere centinaia di scout provenienti da tutta la Sicilia per celebrare insieme la Giornata Mondiale del Pensiero.

Una data speciale, che coincide con il giorno della nascita del fondatore dello scoutismo, Robert Baden-Powell, guida e ispirazione per milioni di giovani in tutto il mondo.

San Cataldo, nel cuore della Sicilia, è diventata punto di incontro, condivisione e fratellanza.

Un’esplosione di colori, sorrisi, fazzolettoni e valori che ci ricordano quanto sia forte e viva la comunità scout. Il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso ringraziare tutti i gruppi presenti per aver scelto San Cataldo e per aver reso questa giornata un momento di crescita, amicizia e speranza per il futuro.