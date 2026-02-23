San Cataldo. Aggiudicati i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale “Valentino Mazzola”

SAN CATALDO. Un nuovo capitolo per lo sport a San Cataldo. Il campo sportivo comunale Valentino Mazzola si rinnova. Lo hanno comunicato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore allo sport Citrano. In particolare è stato reso noto che sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del campo comunale “Valentino Mazzola”, un intervento necessario per garantire strutture sicure, efficienti e all’altezza delle vostre esigenze.

Previsto un nuovo manto in erba sintetica (il vecchio, posato 15 anni fa, è ormai da sostituire), ma anche spogliatoi ristrutturati, recinzioni rinforzate e impianti migliorati e un campo pronto per allenamenti e competizioni, con standard aggiornati. Un investimento complessivo di 600.000 euro, che si aggiunge ai precedenti lavori come il rifacimento dell’illuminazione (finanziato con risorse PNRR), a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di valorizzare e potenziare le strutture sportive cittadine.

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: gli uffici tecnici e finanziari del Comune, il Consiglio comunale che ha condiviso e approvato all’unanimità l’iniziativa, e soprattutto voi – cittadini, atleti e associazioni sportive – per la fiducia che ogni giorno riponete in noi.»

I lavori partiranno a metà maggio, come concordato con la Sancataldese Calcio, per permettere alla squadra di completare il campionato senza interruzioni. L’impresa incaricata, Penta Costruzioni di Favara, ha offerto un ribasso del 22% sull’importo a base d’asta, garantendo qualità e risparmio. «È con grande soddisfazione che annuncio questo traguardo perché significa dare concretezza alle promesse fatte: strutture moderne per uno sport sempre più inclusivo e di qualità.»