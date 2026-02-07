Rugby, Italia debutto da urlo al Sei Nazioni: 18-15 alla Scozia

Il Sei Nazioni dell’Italia di Gonzalo Quesada incomincia con una vittoria pazzesca allo Stadio Olimpico di Roma, in un’atmosfera magica resa ancora più intrigante dalla pioggia battente. L’Italia vince 18-15: è un successo meritato per Paolo Garbisi e soci, che fermano gli scozzesi.

Dopo le critiche rimediate a novembre a seguito di 2 sconfitte filate, la Scozia non riesce a risollevarsi da un periodo grigio nonostante il talento a disposizione, il prestigio e i tantissimi tifosi che seguono ovunque questa squadra sulle note di “Flowers of Scotland”. L’avvio dell’Italia è dirompente e disorienta la nazionale avversaria, che poi tenta la rimonta. Gli Azzurri, nonostante gli infortuni, partono alla grande e realizzano due mete nel primo quarto d’ora di gioco con Lynagh e Menoncello.

Garbisi trasforma solo la seconda, ma poi segna la punizione del 15-7 che risponde alla meta scozzese di Dempsey. Nella ripresa altra meta ospite di Horne, ma il piede di Garbisi e la difesa commovente nel finale garantiscono la vittoria azzurra