Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel weekend 14 e 15 febbraio

(Adnkronos) – Continuano a Roma gli open day dedicati alla carta di identità elettronica (Cie) nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi V, VIII, XI e XV (sabato 14 febbraio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 14 febbraio che in quella di domenica 15 febbraio. Per poter richiedere la Carta di identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. Nel municipio V, la sede di via Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 15.00; nel municipio VIII, la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato14 febbraio dalle 8.30 alle 15.30; nel municipio XI, la sede di via Portuense 579, sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle 14.00. Infine, nel municipio XV, la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta – sarà aperta sabato 14 febbraio dalle 8.30 alle ore 16. Per quanto riguarda invece gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52, saranno aperti sabato 14 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 15 dalle 8.30 alle 12.30.

