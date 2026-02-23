Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo: il 25 febbraio le semifinali del 7° Torneo

Mercoledì 25 febbraio, dalle ore 20.30 presso la sede di gioco della Nuova Locanda di San Cataldo, si disputerà la serata delle semifinali del 7° Torneo “Ciak..si gira!” organizzato dal Club verde amaranto. Saranno due tavoli con 8 giocatori che si contenderanno la vittoria della partita per accedere alla finalissima del 4 marzo prossimo per conseguire la vittoria del Torneo e tanti punti per la classifica Ranking interna e per quella valevole in ambito nazionale.

I due tavoli di semifinale, sulla carta equilibratissimi, con giocatori d’esperienza che sicuramente proveranno a far valere la migliore strategia sugli avversari, ma non dimentichiamo che a questo gioco serve anche una buona dose di fortuna, sono così composti. Al tavolo 1 Aurelio Mazzè (Auro) del Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, Gabriele Taschetti (Darklord5) del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, e i giocatori del Club di casa Alessio Sansoni (Bluprofondo71) e Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22). Al tavolo 2 Claudio La Monica (Chiodo89) degli “Eagles” di Palermo, Giulia Gulino (Railgun) dell’”Eclettica” di Caltanissetta, unica giocatrice in questo torneo a raggiungere la seconda fase, e i giocatori casalinghi Domenico Scarlata (Nico) e Lillo Maira (RnS).

Al termine delle due ore di gioco si conosceranno i due vincenti che raggiungeranno nella finalissima Manuel Carapezza (Disumanuel) degli “Eagles” di Palermo e Andrea Kiswarday (Plasma97) del Club “Eclettica” di Caltanissetta, rispettivamente primo e secondo al termine della classifica di qualificazione, e che per la formula del Torneo, che assegna delle posizioni in base al numero di giocatori che complessivamente hanno partecipato (17 giocatori in totale) hanno avuto accesso diretto all’ultima partita del prossimo 4 marzo.

In aggiunta ai due tavoli di semifinale saranno organizzati anche dei tavoli di amichevoli “classificate” tra i giocatori che non si sono qualificati alla seconda fase e nuovi giocatori che si sono interessati alle dinamiche di gioco del Club, e intendono prendere parte alle attività di gioco. Questo anche in vista dei prossimi tornei sia interni, che regionali e nazionali. Il prossimo 15 marzo, infatti, inizierà con la prima tappa di Palermo il nuovo campionato regionale individuale Sicilia, in particolare la decima edizione organizzata dai 7 Risiko Club Ufficiali siciliani (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa), che vedrà alla fine dell’anno la proclamazione del miglior giocatore o giocatrice dell’Isola.

Le serate di amichevole sono il miglior modo per imparare e prendere confidenza con le regole del Risiko da Torneo, che hanno delle differenze rispetto alle regole del Risiko Classico, in particolare il tempo di gioco che nel Risiko Classico non ha praticamente limiti mentre nel Risiko da Torneo è limitato a circa due ore di partita. Chiunque voglia appassionarsi a questo gioco di strategia il più venduto e giocato in Italia, le serate di amichevole sono quelle dove è possibile sperimentare il proprio modello di gioco e fare pratica partita dopo partita, seguiti dai giocatori più esperienti del Club.

Per chiunque volesse partecipare alla serata del prossimo 25 febbraio è possibile, fin da ora, contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.