Restituito da due pakistani richiedenti asilo in Italia portafogli con soldi e carte di credito ad un cittadino tedesco che l’aveva smarrito

Due cittadini di origine pakistana, sprovvisti di mezzi di sussistenza e richiedenti asilo in Italia, si sono recati stamane presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa per presentare le pratiche per regolarizzare la loro permanenza nel territorio nazionale.
I due richiedenti asilo hanno consegnato agli agenti della Polizia di Stato un portafogli da loro rinvenuto nei pressi del parcheggio Talete contenente documenti di identità, carte di credito, carta di circolazione di un’autovettura e 415 euro in contanti.
Dopo gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Ortigia, con l’ausilio della sala operativa della Questura, è stato rintracciato il proprietario del portafogli, un cittadino tedesco alloggiato nel centro storico della città.
Il cittadino tedesco, convocato negli Uffici di Polizia di Ortigia per recuperare quanto precedentemente smarrito, ha manifestato tutta la sua gratitudine nei confronti della Polizia di Stato e dei due onesti cittadini pakistani, palesando la volontà di ricompensarli per il loro nobile gesto.