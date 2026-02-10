Salute

Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è illeso

AdnKronos

Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è illeso

Mar, 10/02/2026 - 11:47

(Adnkronos) – Incidente stradale senza conseguenze per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. "Lo scorso sabato sera – scrive il team di F1- nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso". 
