Omoda 5 traina la crescita del brand: il 27 febbraio l’apertura del nuovo showroom OMODA | JAECOO a Caltanissetta

CALTANISSETTA – La crescita di OMODA & JAECOO sui mercati internazionali passa anche dai risultati ottenuti da Omoda 5, il crossover compatto che negli ultimi mesi ha registrato numeri significativi in Italia e in Europa, diventando uno dei modelli di riferimento per il marchio.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, nel corso del 2025 il brand ha superato le 15 mila unità vendute nel mercato italiano, con Omoda 5 a rappresentare oltre il 40% delle immatricolazioni complessive. Un risultato che conferma l’interesse crescente verso una proposta automobilistica capace di coniugare linee moderne, contenuti tecnologici evoluti e una gamma pensata per rispondere alle nuove esigenze di mobilità.

La tendenza positiva si è mantenuta anche nei primi mesi del 2026, rafforzando ulteriormente la presenza del marchio nel panorama automotive nazionale.

È in questo contesto di espansione che si inserisce l’inaugurazione del nuovo showroom OMODA | JAECOO firmato Comer Sud, in programma a Caltanissetta il 27 febbraio alle ore 19, in via Artale Alagona 9.

L’apertura rappresenta un passaggio strategico per il gruppo, che dopo le sedi di Palermo e Misterbianco amplia la propria rete in Sicilia, offrendo alla città un punto di riferimento dedicato ai modelli della gamma OMODA e JAECOO.

Durante la serata inaugurale saranno presentate le principali vetture del marchio, con particolare attenzione proprio a Omoda 5, simbolo della crescita commerciale registrata negli ultimi mesi. L’evento sarà accompagnato da momenti di intrattenimento musicale, showcooking e allestimenti tematici, trasformando il taglio del nastro in un appuntamento aperto alla città.

Con numeri in costante aumento e una strategia di sviluppo che guarda al territorio, l’apertura dello showroom di Caltanissetta segna un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento del brand.

Per maggiori informazioni sull’inaugurazione:

https://www.comersud.it/nuovo-showroom-omoda-jaecoo-caltanissetta/

Comer Sud – OMODA | JAECOO

Via Artale Alagona, 9

Caltanissetta