Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrascì, ha condannato all'ergastolo Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Al 31enne, difeso dal legale Tiziana Bacicca, sono state riconosciute tutte le aggravanti contestate dalla pm Emanuele Marchisio: premeditazione, futili motivi e minorata difesa. "Sicuramente faremo ricorso in appello" contro la sentenza di primo grado. A dirlo, contattata dall'Adnkronos al termine del processo, è il legale di Sangare, Bacicca. Il nuovo difensore, nominato al termine della discussione delle parti a gennaio, aveva depositato una memoria difensiva, "in cui riesaminavo tutte le prove. Oggi in aula ho chiesto l'assoluzione e in subordine di escludere tutte le aggravanti, ma non è stato riconosciuto nulla", racconta il legale. Sangare è rimasto "tranquillo" dopo la condanna all'ergastolo, dal momento che "aveva già sentito la richiesta all'esito della requisitoria del pm e anche io in carcere l'avevo preparato a questa evenienza", riferisce il difensore, pronto a ricorrere in appello.

