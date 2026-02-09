Nissa, esito positivo per l’istruttoria relativa alle liberatorie attestanti i pagamenti di allenatori e giocatori al 31 dicembre 2025

La S.S.D. Nissa F.C. S.R.L. ha reso noto, con legittima soddisfazione, che la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (LND) ha dato esito positivo all’istruttoria relativa al deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di calciatori e allenatori fino al 31 dicembre 2025.

“Si tratta – ha commentato la società – di un importante riconoscimento della correttezza, della trasparenza e della solidità gestionale della nostra società nel Campionato di Serie D 2025/2026. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità, dentro e fuori dal campo”.