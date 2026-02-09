Salute

Nissa, esito positivo per l’istruttoria relativa alle liberatorie attestanti i pagamenti di allenatori e giocatori al 31 dicembre 2025

Redazione 1

Nissa, esito positivo per l’istruttoria relativa alle liberatorie attestanti i pagamenti di allenatori e giocatori al 31 dicembre 2025

Lun, 09/02/2026 - 23:45

Condividi su:

La S.S.D. Nissa F.C. S.R.L. ha reso noto, con legittima soddisfazione, che la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (LND) ha dato esito positivo all’istruttoria relativa al deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di calciatori e allenatori fino al 31 dicembre 2025.

“Si tratta – ha commentato la società – di un importante riconoscimento della correttezza, della trasparenza e della solidità gestionale della nostra società nel Campionato di Serie D 2025/2026. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità, dentro e fuori dal campo”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta