Musumeci: “Abbiamo bisogno di recuperare un rapporto difficile col mare anche economicamente”

“Noi abbiamo bisogno di recuperare un rapporto difficile col mare non soltanto dal punto di vista evocativo, culturale e identitario, ma anche economico”. Lo ha detto a Catania il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in un video messaggio in occasione della tappa siciliana del roadshow nazionale sulla Blue Economy, organizzato da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale. “Nel tempo – ha aggiunto – è come se si fosse eretto un muro, in alcune parti d’Italia, per separare le città dal mare con tutti i suoi valori e tutte le sue potenzialità. Devo dire che negli ultimi anni Catania ha riscoperto il valore del mare, della sua economia, delle opportunità che può offrire anche grazie alla collocazione geografica a metà strada sulla costa Ionica in un contesto generale che è quello della proiezione dell’Europa nel Mediterraneo. E quindi del piano Mattei che guarda all’Africa – ha concluso Musumeci – come a un Continente di prossimità col quale avviare un rapporto di reciproca conoscenza ma anche di reciproca utilità su un terreno di pari responsabilità e di pari dignità”. (ANSA).