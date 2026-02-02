Mussomeli, scampato pericolo per conducente mezzo di trasporto. Intervenuti Vigili del Fuoco

MUSSOMELI – Un inizio di settimana non dei migliori ma, fortunatamente, con un pericolo scampato per il conducente di un mezzo di trasporto. Nella mattinata di oggi, 2 febbraio), il veicolo, proveniente da viale Peppe Sorce, aveva imboccato un tratto in salita per raggiungere la sede di un esercizio commerciale dove scaricare la merce. Giunto nel punto più ripido, però, il mezzo non è riuscito a proseguire la salita e, durante una manovra in retromarcia, è finito contro la ringhiera di protezione, evitando così di precipitare nel sottostante piazzale Mongibello.

Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimettere il mezzo in carreggiata, consentendogli di raggiungere la destinazione prevista.