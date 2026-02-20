Salute

Mo: Calenda, ‘Board of peace una Spa, Trump come Caligola’

Ven, 20/02/2026 - 12:42

(Adnkronos) – Il Board of peace è "una S.P.A. privata di Trump, una cosa mai vista. Gli unici a farlo sono stati Caligola e Eliogabalo, una satrapia. Che l'Europa debba avallare questo scempio è inaccettabile". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.    
