Mo: Calenda, ‘Board of peace una Spa, Trump come Caligola’

(Adnkronos) – Il Board of peace è "una S.P.A. privata di Trump, una cosa mai vista. Gli unici a farlo sono stati Caligola e Eliogabalo, una satrapia. Che l'Europa debba avallare questo scempio è inaccettabile". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.

