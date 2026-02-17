Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi – Diretta

(Adnkronos) – L'Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista ai Giochi invernali – in diretta tv e streaming – con il curling femminile, che sfida il Giappone, il pattinaggio di velocità con l'inseguimento a squadre maschile e le altre gare di giornata, che potrebbero regalare nuovi podi per impreziosire un medagliere che al momento vede l'Italia al secondo posto con 23 medaglie, record assoluto, dietro la Norvegia. Nella serata di ieri è arrivata la 23esima medaglia per l'Italia: il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli, primo podio olimpico degli azzurri nello sci acrobatico.

—milano-cortina-2026webinfo@adnkronos.com (Web Info)