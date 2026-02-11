Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci con Franzoni e Paris all’hockey, orari e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Quinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conquistare nuove medaglie ai Giochi. Oggi grande attenzione al SuperG maschile, con gli italiani Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris desiderosi di regalare nuove emozioni all'Italia Team. Ecco il programma di giornata, gli orari e dove vedere le gare in tv e streaming. Ecco il programma delle gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, con gli azzurri impegnati: 9.10 combinata nordica – Inseguimento individuale maschile, trial round (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 10 combinata nordica – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 10 skeleton – Gara femminile, prova cronometrata 5-6 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 10.30 snowboard – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche) 11 sci freestyle – Moguls femminile, qualificazioni 2 (Manuela Passaretta) 11.27 snowboard – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 sci alpino – SuperG maschile (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris)

12.30 skeleton – Gara maschile, prova cronometrata 5-6 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 13.45 combinata nordica – Inseguimento individuale maschile, 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 14.15 biathlon – Individuale femminile (Michela Carrara, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer) 14.15 sci freestyle – Moguls femminile, finale 1 14.55 sci freestyle – Moguls femminile, finale 2 16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia 17 slittino – Doppio femminile, prima manche (Voetter/Oberhofer) 17.51 slittino – Doppio maschile, prima manche (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier) 18.30 speed skating – 1000 metri maschile (Francesco Betti) 18.53 slittino – Doppio femminile, seconda manche (Voetter/Oberhofer) 19.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina 19.30 snowboard – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) (Louis Philip Vito III) 19.30 pattinaggio di figura – Free dance (Guignard/Fabbri) 19.44 slittino – Doppio maschile, seconda manche (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier) 20.27 snowboard – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) (Louis Philip Vito III)

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia



Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

