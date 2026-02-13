Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli allo speed skating, orario e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Settimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo i due scintillanti ori di Federica Brignone (SuperG) e Francesca Lollobrigida (3000 metri), continua la caccia azzurra al record di medaglie olimpiche. Oggi, venerdì 13 febbraio, è il giorno dello snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Ecco orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming. Ecco tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi: 9 bob – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4 (Italia) 9 combinata nordica – Trampolino grade, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 9.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia

10 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

10.55 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner) 11.45 bob – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 11.45 sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale maschile (Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini) 12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia 12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia 13.30 snowboard – Snowboardcross femminile, ottavi di finale 14 biathlon – 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni) 14.03 snowboard – Snowboardcross femminile, quarti di finale 14.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud 14.24 snowboard – Snowboardcross femminile, semifinali 14.41 snowboard – Snowboardcross femminile, small final 14.46 snowboard – Snowboardcross femminile, big final 16 speed skating – 10000 metri maschili (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello) 16 skeleton – Gara femminile, prima manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia 16.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire 17.48 skeleton – Gara femminile, seconda manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 18.30 salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam) 19 pattinaggio di figura – Free program individuale maschile (Matteo Rizzo, Daniel Grassl) 19.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia 19.30 skeleton – Gara maschile, terza manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 19.30 snowboard – Halfpipe maschile, finale (prima manche) 19.59 snowboard – Halfpipe maschile, finale (seconda manche) 20.28 snowboard – Halfpipe maschile, finale (terza manche) 21.05 skeleton – Gara maschile, quarta manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera 21.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

