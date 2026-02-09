Milano Cortina, Kenworthy scrive “F*** Ice” sulla neve: minacciato di morte

(Adnkronos) –

Lo sciatore freestyle britannico Gus Kenworthy ha affermato di aver ricevuto minacce di morte in seguito a un post sui social media che prendeva di mira l'Ice, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, pubblicato la scorsa settimana. Kenworthy, nato in Inghilterra ma che ha vissuto negli Stati Uniti per gran parte della sua vita, ha pubblicato un'immagine sul suo account Instagram che mostrava la scritta "F*** Ice", apparentemente urinata nella neve. Il trentaquattrenne ha pubblicato un video domenica sera in cui diceva: "L'altro giorno ho pubblicato una foto con i miei pensieri sull'Ice e da allora quella foto è finita ovunque – e ho ricevuto un sacco di messaggi e la maggior parte di essi, onestamente, sono stati di supporto e incoraggiamento. Ma molti dei messaggi sono stati orribili, gente che mi diceva di suicidarmi, mi minacciava, desiderava vedermi rompere un ginocchio o il collo durante la mia gara, mi insultava… è folle". Kenworthy ha vinto una medaglia d'argento nello slopestyle alle Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi in rappresentanza degli Stati Uniti, prima di passare a rappresentare la Gran Bretagna nel 2019. Gareggerà nella gara maschile di snowboard halfpipe a Livigno dal 19 febbraio. Kenworthy ha anche reso omaggio ad alcuni membri attuali della squadra, tra cui il collega sciatore freestyle Hunter Hess e la stella dello sci Mikaela Shiffrin, che hanno parlato pubblicamente del loro disagio nel rappresentare gli Stati Uniti con l'attuale amministrazione. Hess, che ha ammesso che rappresentare gli Stati Uniti è stato "un po' difficile", ha scatenato una furiosa reazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha usato il suo account Truth Social per definire Hess come "un vero perdente". Anche la pattinatrice artistica statunitense Amber Glenn ha affermato che si sarebbe presa una pausa dai social media dopo aver ricevuto "una quantità spaventosa di odio e minacce" in seguito ai suoi commenti in merito alle sue dichiarazioni a sostegno della comunità Lgbtq negli Stati Uniti. Kenworthy ha aggiunto: "Forse questo video non farà altro che alimentare altro odio e sarcasmo, ma penso che sia importante dire ciò che proviamo, difendere ciò in cui crediamo e opporci all'ingiustizia. Penso che a volte le persone dimentichino che si può amare gli Stati Uniti ed essere orgogliosi di essere americani – io lo sono – e pensare comunque di poter fare meglio, e che solo perché si ama gli Stati Uniti non significa che si debba sostenere questa amministrazione".

