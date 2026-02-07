Milano-Cortina, ecco il primo oro italiano: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità

Medaglia d’oro per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Una vittoria incredibile, ottenuta stabilendo anche il nuovo record olimpico. Quello di Francesca Lollobrigida è il primo oro nel pattinaggio di velocità al femminile nella storia azzurra. Le uniche vittorie erano stati quelli di Fabris e dell’inseguimento maschile a Torino 2006.

L’unica atleta italiana ad aver vinto un oro olimpico nel giorno del suo compleanno era stata Antonella Palmisano a Tokyo, prima di Francesca Lollobrigida che oggi compie 35 anni. L’azzurra dopo il trionfo nei 3000 metri è andata subito a cercare il figlio per un abbraccio.