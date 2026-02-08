Salute

Maltempo, Papa: “prego per popolazioni colpite, specie Niscemi”

Redazione

Maltempo, Papa: “prego per popolazioni colpite, specie Niscemi”

Dom, 08/02/2026 - 16:02

“Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna – in particolare di Grazalema in Andalusia – e dell’Italia meridionale – specialmente di Niscemi in Sicilia -, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali, con la materna protezione della Vergine Maria”. Così Papa Leone XIV ha detto dopo l’Angelus.

