Maltempo: forte vento sferza il Siracusano, incidenti e danni

Il forte vento che dalla notte sta interessando la provincia di Siracusa ha provocato il ribaltamento di un mezzo dotato di “vela pubblicitaria” lungo la strada statale 114 Siracusa-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sortino e Melilli, in direzione del capoluogo aretuseo. Secondo le prime informazioni, a determinare l’incidente sarebbe stata una raffica improvvisa di maestrale che ha fatto perdere stabilita’ al veicolo, particolarmente esposto per la struttura pubblicitaria installata sul cassone. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le raffiche, intense e costanti sin dalle prime ore della notte in provincia, hanno provocato danni a cartelloni pubblicitari e strutture leggere, mentre in diversi comuni si segnalano alberi pericolanti e rami spezzati. (AGI) (foto Siracusaoggi)