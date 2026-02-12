La volta buona, Enrica Bonaccorti: “Sto bene”. Poi, la ‘stoccata’ ad Antonella Elia

(Adnkronos) –

Enrica Bonaccorti a tutto campo a La volta buona. Ospite oggi, giovedì 12 febbraio, nel salotto di Caterina Balivo la conduttrice ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute: "Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene", ha esordito Bonaccorti, senza entrare nei dettagli sul suo stato di salute e sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Enrica Bonaccorti ha ricordato gli esordi in tv e il legame professionale con Giancarlo Magalli – ospite in studio – che considera come "il figlio che non ha avuto". Durante l'esperienza a 'Pronto, chi gioca?' la conduttrice era incinta, ma dopo aver annunciato la gravidanza in diretta fu colpita da un aborto spontaneo, nel novembre 1986, al quarto mese. In quel periodo, Magalli era tra gli autori del programma e fu chiamato a sostituirla alla conduzione avviando così la sua carriera da presentatore. Spazio anche ai ricordi legati a 'Non è la Rai', programma simbolo dei primi anni '90. In studio era presente Antonella Elia, con cui lavorò tra il 1991 e il 1992. "Non mi stava molto simpatica", ha detto Bonaccorti sorridendo e precisando però di averla stimata professionalmente. "Era solo un po' vaga, aveva alcune caratteristiche che mi urtavano un po'", ha aggiunto tra battute e risate. "La sua preferita" invece era Yvonne Sciò, anche lei ospite nel salotto di Balivo. La conduttrice ha raccontato di essere attualmente impegnata a scrivere la sua autobiografia: "Scrivere mi riempie la vita in modo meraviglioso, è l'unica cosa che faccio in questo momento". Però ha ammesso: "Alcune parti delle mia vita evito di raccontarle, è giusto omettere nomi e cognomi". Quindi, Bonaccorti ha ricordato commossa il forte legame con mamma Titti, scomparsa nel 2003, e quello con la figlia Verdiana: "Non mi lascia mai un momento da sola", ha detto la conduttrice. "Io non sono stata una mamma perfetta, rimpiango di non aver fatto alcune cose con mia figlia. A causa di alcuni impegni non potevo nemmeno accompagnarla a scuola. Cose piccole di vita quotidiana, ma se potessi tornare indietro rimedierei". Siparietto ironico quando Bonaccorti ha fatto una piccola gaffe in diretta, 'colpevole' di non essere aggiornata su alcuni retroscena di gossip. Dopo la messa in onda di un video dedicato a Rocio Munoz Morales e al presunto flirt con Andrea Iannone, la conduttrice ha ingenuamente ammesso: "Io non capito nemmeno di chi state parlando". Bonaccorti ha ammesso di non conoscere Iannone, ex compagno di Elodie. Quanto a Morales ha confessato di essere convinta che fosse ancora legata a Raoul Bova: "Ignorante, scusatemi", ha detto con autoironia per poi aggiungere sorridendo: "Però so tutto sulla vita di Magalli".

