La Nissa supera 0-1 in trasferta la Vibonese con carattere e personalità: la risolve Francesco De Felice

Impresa esterna per la Nissa che ha superato di misura 0-1 la Vibonese con una partita magistrale nel corso della quale ha saputo gestirne i vari momenti con personalità, cinismo e carattere. Buona la partenza in avvio dei biancoscudati che ci hanno provato con De Felice e Sarao.

Poi Vibonese pericolosa con Sasanelli, ma Tamajo ha respinto sulla linea. Ancora insidie per la Nissa portate dall’ex Azzara e da Catasus, ma Castelnuovo ha parato. Sul finire della prima frazione di gioco Nissa in vantaggio: Sarao ha lavorato un pallone passandolo a De Felice che, a tu per tu con il portiere, non ha sbagliato.

Nella ripresa Vibonese aggressiva, ma Nissa reattiva e sempre sul pezzo. La Vibonese ci ha provato di testa con Caiazza, ma la palla s’è persa di poco alta sopra la traversa. Poi Palermo ha tentato la via della rete ma la palla s’è persa alta sopra la traversa.

Nel finale pressione offensiva della Vibonese, ma la difesa della Nissa, anche con un super Castelnuovo, ha retto l’impatto portando a casa una vittoria che le ha permesso di portarsi a quota 42 in classifica in attesa del prossimo turno di campionato in programma domenica 15 febbraio con la Vigor Lamezia.