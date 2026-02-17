Iran, deputato straccia foto dei leader europei: c’è anche Mattarella. Tajani convoca l’ambasciatore

(Adnkronos) – Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il Presidente italiano Sergio Mattarella. "Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!", ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv, si vede che sul foglio strappato compaiono tra gli altri le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Presente anche la fotografia della europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che giorni fa aveva strappato al Parlamento europeo una immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. "L'Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto Trump ha abbandonato l'Europa, così come l'Iran puro e rivoluzionario", ha dichiarato Zarei. "L'Europa corrotta e il corrotto Parlamento europeo volevano scodinzolare a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema", ha aggiunto. Immediata la reazione del governo italiano con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha convocato l'ambasciatore iraniano. "E' accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà ed è per questo che ho deciso di convocare l'ambasciatore iraniano", ha annunciato il ministro.

