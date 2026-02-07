In Terza Categoria prosegue il testa a testa tra Delia e Caterinese, entrambe impegnate in trasferta

Nel campionato di Terza Categoria il testa a testa tra la capolista Delia e la vice capolista Caterinese propone due sfide esterne per entrambe. Il Delia affronta fuori casa il Montedoro ultimo in classifica in un confronto insidioso, anche perchè se da una parte è vero che il Montedoro è al momento ultimo in classifica, è anche vero che la squadra montedorese, quando gioca in casa, raddoppia le sue energie e diventa alquanto pericolosa per chiunque.

Stesso discorso per la Caterinese (nella foto) che, contro la Riesina, parte con i favori del pronostico, ma sostanzialmente deve fare i conti con una squadra che, anche lei, in casa da sempre il massimo, per cui è lecito attendersi anche qui, una sfida alquanto interessante. In ogni caso, Delia e Caterinese sembrano avere al momento una marcia in più rispetto alle altre squadre in un campionato che resta molto interessante.

Il programma della 12^ giornata comprende anche la sfida tra Campofranco e Real Suttano, ma anche quella tra Bompensiere e Sutera. Chiude il quadro delle sfide la gara tra gli agrigentini del Tre Torri e l’Acquaviva. Tutte le gare si giocheranno domenica 8 febbraio alle ore 15.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria dopo 11 giornate: Delia 26, Caterinese 25, Real Suttano 17, Tre Torri 15, Acquaviva 14, Sutera 13, Bompensiere e Campofranco 12, La Riesina 9, Montedoro 8