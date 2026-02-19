Gran successo a Torino per “La foto del turista” nella tournée teatrale di Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

Grandissimo successo per la tournèe che ha visto la commedia “La foto del turista” protagonista nei migliori teatri italiani. La commedia ha come protagonisti l’attore serradifalchese Vincenzo Volo e l’attrice Giovanna Criscuolo.

Proprio “La Foto del Turista” ha chiuso la sua tournèe con una standing ovation da parte dei medici intervenuti al congresso dell’associazione italiana di psicogeriatria a Torino.

Davvero tante belle emozioni, anche perchè a Torino è stato veramente uno spettacolo nello spettacolo vedere una platea di giovani medici che hanno applaudito lo spettacolo targato Volo – Criscuolo. Chiusa trionfalmente la tournée al nord, si torna ora in Sicilia. Domenica “La Foto del Turista” sarà rappresentata ad Acibonaccorsi.