Salute

Gran successo a Torino per “La foto del turista” nella tournée teatrale di Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

Redazione 1

Gran successo a Torino per “La foto del turista” nella tournée teatrale di Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

Gio, 19/02/2026 - 23:01

Condividi su:

Grandissimo successo per la tournèe che ha visto la commedia “La foto del turista” protagonista nei migliori teatri italiani. La commedia ha come protagonisti l’attore serradifalchese Vincenzo Volo e l’attrice Giovanna Criscuolo.

Proprio “La Foto del Turista” ha chiuso la sua tournèe con una standing ovation da parte dei medici intervenuti al congresso dell’associazione italiana di psicogeriatria a Torino.

Davvero tante belle emozioni, anche perchè a Torino è stato veramente uno spettacolo nello spettacolo vedere una platea di giovani medici che hanno applaudito lo spettacolo targato Volo – Criscuolo. Chiusa trionfalmente la tournée al nord, si torna ora in Sicilia. Domenica “La Foto del Turista” sarà rappresentata ad Acibonaccorsi.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta