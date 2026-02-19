Fondo “Dopo di noi”, assessorato della Famiglia: la gestione dei fondi statali compete ai Comuni

In riferimento alle dichiarazioni riportate da alcuni organi di stampa, l’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro precisa che le risorse del Fondo “Dopo di noi” sono assegnate dallo Stato ai distretti socio-sanitari, che vedono come capofila i Comuni, ai quali compete la gestione, la rendicontazione della spesa e, quindi, la responsabilità amministrativa.

La Regione, che comunque svolge solo un ruolo di monitoraggio, sta attivando con Formez un progetto di assistenza tecnica a supporto dei territori per rafforzare le capacità progettuali dei Comuni e la rendicontazione delle spese.

Non è corretto, dunque, affermare che la Sicilia abbia restituito 5 milioni di euro: l’importo ammonta a 1,5 milioni, di cui 600 mila per rinunce da parte dei Comuni e 900 mila per mancata programmazione in alcuni distretti e insufficiente rendicontazione in altri.