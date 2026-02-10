Salute

Fallimento Bioera, ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta

AdnKronos

Mar, 10/02/2026 - 17:00

(Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl.  
