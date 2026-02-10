Fallimento Bioera, ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta

(Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl.