Eccellenza. Per Niscemi – Leonfortese sarà presente anche la Rai che realizzerà un servizio per la “Domenica Sportiva”

Nel girone B del campionato di Eccellenza, riflettori puntati sulla gara di domenica tra il Niscemi e la Leonfortese. Un match che, alla luce della frana che ha investito e danneggiato gravemente il territorio niscemese e la stessa Città di Niscemi, costituisce un autentico evento. Un match destinato a diventare, suo malgrado, storico, dal momento che la Rai sarà presente con una sua troupe allo stadio per realizzare un servizio che sarà trasmesso nella Trasmissione “Domenica Sportiva”.

La gara di domenica 8 febbraio, in tal senso, non sarà solo una sfida di calcio. Sarà una giornata di comunità, responsabilità e condivisione. Il Niscemi Calcio scenderà in campo con un messaggio chiaro: “Il calcio deve essere un momento di serenità, di unione e di forza collettiva, soprattutto dopo i momenti difficili che la nostra città ha vissuto in questi giorni”.

Sugli spalti e a bordo campo ci saranno tutti i bambini della Scuola Calcio, con striscioni, disegni e sorrisi, per trasmettere vicinanza, speranza e affetto, e per dare un segnale forte alle famiglie e a tutta la cittadinanza. Sarà presente anche la RAI, che realizzerà un servizio per Domenica Sportiva, a testimonianza di una città che non si arrende e sceglie di ripartire insieme.

Il Niscemi Calcio ha invitato tutta la cittadinanza a riempire lo stadio “Pontelongo”, per vivere un momento di gioia, partecipazione e orgoglio, perché il calcio, quando è vissuto nel modo giusto, diventa un grande strumento di comunità. Niscemi è più forte quando è unita.

Nel frattempo, è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Niscemi – Leonfortese di domenica 8 febbraio 2026. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città o sul sito postoriservato.it. Il Niscemi calcio ha comunicato i prezzi dei biglietti validi per questa gara:

Ticket unico 5 euro,

Under 10 ingresso gratuito (esibire documento identità)

L’incasso sarà destinato all’acquisto di generi di prima necessità e alimenti per bambini per l’emergenza Frana. I punti vendita dei biglietti sono:

RL Antinfortunistica (Via Madonna 13)

Goldbet (Viale M. Gori 307)

La biglietteria dello stadio sarà aperta Domenica dalle ore 13,30 alle ore 15,15 dopo tale orario non sarà più possibile acquistare tagliandi d’ingresso ed accedere all’impianto sportivo.