È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

Non ce l’ha fatta il bimbo trapiantato a Napoli. Domenico aveva due anni e mezzo e due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A renderlo noto l’avvocato della famiglia. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. Lo annuncia in una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, conclude la nota. (ITALPRESS)