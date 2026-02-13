“Dovete fare casino”, il curling si gode la bolgia di Cortina

(Adnkronos) –

"Fate casino". E' un invito e quasi un ordine agli spettatori dei tornei di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le tribune dello stadio olimpico del ghiaccio 'ballano' al lancio di ogni stone che si avvicina alla 'casa'. Il tifo ha accompagnato ogni fase di ogni torneo, con calore speciale per gli azzurri che finora hanno conquistato il bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner e Stefania Constantini. I giocatori si sentono in un'arena e apprezzano la partecipazione del pubblico.

E guai a chiedere agli spettatori di rimanere in silenzio mentre un giocatore o una giocatrice sta riflettendo su traiettoria, rotazione e velocità. E' proprio un atleta a farsi portavoce della richiesta esplicita. "Smettetela di dire al pubblico che non deve fare chiasso, lasciate che gli spettatori vadano fuori di testa. E' proprio quello che serve al curling. Gli italiani hanno creato un'atmosfera incredibile", scrive su Instagram lo svizzero Yannick Schwaller. Il post dell'elvetico, che riceve l'approvazione di colleghi di altre nazionalità, crea una dibattito con la federazione internazionale che risponde 'live'. "Nessuno chiede di non fare rumore. C'è un'atmosfera splendida", il commento del profilo World Curling. A nessuno però sono sfuggiti i messaggi 'quiet please' (silenzio, per favore) di stampo tennistico che sono comparsi sui tabelloni luminosi. "Il team della sports production li ha trasmessi dopo aver ricevuto una lamentela per il rumore. Abbiamo chiesto che non vengano più trasmessi", la posizione dell'organismo. Tutti chiaro? Sì, come conferma anche Schwaller: "Ottimo lavoro!".

