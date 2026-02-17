Del Piero, risposta a Sala su caso Bastoni: “Non discuto di calcio con lui”

(Adnkronos) –

Alessandro Del Piero risponde a Beppe Sala. L'ex capitano della Juventus, nel prepartita della sfida con il Galatasaray, valida per l'andata dei playoff di Champions League, è tornato a parlare del caso Bastoni, commentando in particolare le parole del sindaco di Milano, che lo aveva additato come un "simulatore che ora fa il censore". "Ho letto le parole di Sala. Sono rimasto sorpreso, anche perché io non avevo parlato di Bastoni", ha detto Del Piero nello studio di SkySport, "io ho sempre cercato di rispondere sul campo, e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi di queste cose". "Poi Sala è anche il sindaco di Milano, rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. Penso abbia cose più importanti a cui pensare, mi fa piacere che abbia dedicato parte del suo tempo a cercare i miei video sui social", ha concluso con un sorriso. Ma cosa aveva detto Sala? "Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi vedo commentatori che nella loro carriera han fatto delle simulazioni incredibili fare i censori", erano state le parole del sindaco di Milano a margine della Presentazione del nuovo report "Your Next Milano 2026", curato da Assolombarda e Milano&Partners. "Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che han fatto delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori", aveva sottolineato Sala, tifoso nerazzurro. "È chiaro che l'Inter, io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però insomma andiamoci piano, soprattutto perché si rischia di scatenare poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente".

