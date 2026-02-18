Salute

Csm, Mattarella presiede seduta Plenum

AdnKronos

Mer, 18/02/2026 - 09:51

(Adnkronos) – Il Plenum del Csm di oggi, a quanto si apprende, sarà presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Possibile, anche se mancano conferme ufficiali, che il presidente della Repubblica intervenga in apertura della seduta a Palazzo Bachelet.
