Ciclone Harry: Cgil, Cisl e Uil e Confindustria attivano un Fondo di solidarietà

Cgil, Cisl e Uil nazionali e Confindustria hanno attivato un Fondo di solidarietà destinato alle popolazioni, alle lavoratrici, ai lavoratori e al sistema produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna duramente colpiti a seguito degli eventi climatici estremi che si sono verificati. Mareggiate, alluvioni, frane hanno flagellato queste tre regioni, con danni enormi al territorio a vari settori produttivi, vedendo coinvolti nello stop delle attività anche lavoratrici e lavoratori. Dai promotori un appello a “contribuire a risollevare questi territori, versando un contributo pari a un’ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese” tramite l’Iban IT55U0103003201000002937018 presso Monte dei Paschi di Siena, intestato a Confindustria Cgil Cisl Uil Emergenza Calabria Sardegna Sicilia. (Com/Sac/Dire)