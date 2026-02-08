Caltanissetta. U15 Invicta 93Cento, altra prova di forza: seconda vittoria esterna in tre giorni e vetta agganciata

Prosegue il momento d’oro dell’Under 15 Invicta 93Cento che conquista la seconda vittoria in trasferta nel giro di tre giorni, confermando carattere, solidità e grande qualità di gioco. Dopo il successo ottenuto lunedì sul parquet di Ragusa contro la Pegaso, i giovani nisseni, guidati da coach Cordova e Mulè, si sono ripetuti sul difficile campo del Siracusa Basket, imponendosi con un netto 53-88.

L’approccio alla gara da parte dell’Invicta è stato subito convincente. Il quintetto nisseno ha imposto fin dalle prime battute un ritmo elevato, costruendo il proprio vantaggio grazie ad una difesa aggressiva e ben organizzata, che si sta rivelando il vero marchio di fabbrica della squadra. Il primo quarto si è infatti chiuso sull’11-21, con gli ospiti già pienamente padroni del campo.

Nel secondo periodo la partita ha seguito lo stesso copione. Siracusa ha faticato a trovare soluzioni offensive efficaci contro l’intensità difensiva degli ospiti, mentre i ragazzi di Caltanissetta hanno continuato a macinare gioco e punti, riuscendo ad allungare progressivamente fino al +20, indirizzando con decisione l’inerzia della gara.

Al rientro dagli spogliatoi, però, i padroni di casa hanno tentato la rimonta. Un mini break ha permesso al Siracusa Basket di ridurre lo svantaggio fino a nove lunghezze, riaccendendo momentaneamente il match. In quel frangente l’Invicta ha dimostrato maturità e profondità del roster. Grazie alle rotazioni e alla prestazione straripante di Taschetti, autentico protagonista dell’incontro con ben 39 punti realizzati, i nisseni hanno saputo reagire con lucidità alla difesa a tutto campo degli avversari, piazzando l’allungo decisivo che ha definitivamente chiuso la gara.

Il punteggio finale di 53-88 certifica un’ulteriore prova di forza della giovane formazione nissena, che con questa vittoria lancia un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. Complice anche il successo del Gela sul campo di Lentini, l’Invicta aggancia infatti la vetta della classifica a pari merito con le rivali.

Adesso lo scenario si fa ancora più avvincente. Il girone di ritorno si preannuncia combattuto e ricco di sfide decisive, in cui si delineeranno le sorti del campionato. L’Invicta 93Cento continua il proprio inseguimento alla vetta in solitaria, forte del lavoro svolto quotidianamente e sotto lo sguardo soddisfatto della dirigenza e del presidente Terrana, sempre vicino alla crescita sportiva e umana dei giovani atleti.