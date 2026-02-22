Caltanissetta, nasce QAL’AT SONG CONTEST: nuovo contest musicale nazionale

Caltanissetta al Teatro Rosso di San Secondo e Palazzo Moncada ospiteranno la prima edizione di QAL’AT Song Contest, un nuovo concorso musicale a livello nazionale dedicato a voci emergenti e progetti originali provenienti da tutta Italia.

QAL’AT Song Contest nasce con un obiettivo preciso: creare un percorso serio, strutturato e meritocratico per chi ha qualcosa da raccontare attraverso la propria musica. Non un talent televisivo, non come semplice evento musicale, ma un progetto culturale strutturato. Risponde a un’esigenza reale del territorio: creare occasioni credibili e professionali per giovani artisti che troppo spesso non dispongono di spazi strutturati di crescita e confronto.

Tutti possono accedere attraverso una pre-iscrizione. Ogni progetto viene ascoltato e valutato da una giuria di qualità nazionale composta da professionisti del settore musicale, rappresentanti di etichette discografiche, vocal coach e talent scout.

I più talentosi che presentano forza artistica e coerenza progettuale accedono alle fasi successive. Il percorso culmina in tre serate live:

• 15 e 16 maggio 2026 – Due semifinali con 8 artisti per sera

• 17 maggio 2026 – Finale con gli 8 migliori progetti

Durante le tre serate saranno presenti ospiti di rilievo nazionale, protagonisti del panorama musicale italiano, chiamati a condividere palco, visione e confronto con i giovani artisti. I primi tre classificati riceveranno premi concreti pensati per sostenere realmente la crescita artistica.

Il primo classificato otterrà un premio in denaro dedicato a un percorso completo di produzione e promozione musicale con la distribuzione su Ada music divisione indipendente di Warner Music Group. Una parte del percorso si svilupperà anche sui canali social ufficiali del contest: tra i progetti selezionati dagli esperti, il brano che riceverà maggiore supporto potrà accedere direttamente alla fase live.

Formazione e networking: un ecosistema, non solo un palco

Oltre alle esibizioni serali, la mattina e il pomeriggio saranno interamente dedicati alla formazione e al confronto professionale.

Il programma prevede: • Masterclass tematiche con professionisti del panorama musicale nazionale • Workshop operativi su produzione, scrittura, identità artistica e mercato discografico • Incontri B2B riservati agli artisti selezionati con produttori, manager, etichette e operatori del settore

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per comprendere le dinamiche dell’industria musicale contemporanea e strutturare un percorso professionale consapevole.

QAL’AT Song Contest si svolge grazie a partner e sponsor locali e nazionali come: Rockit media partner nazionale, Meridiano con il brand Cupra mobiliti partner, il Centesimo main partner, Sicura Consulenze Assicurative insurance partner, PlasticFree sustainability partner, and more.

QAL’AT non promette scorciatoie. Costruisce un percorso.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito ufficiale www.qalatsongcontest.it