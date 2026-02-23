Salute

Caltanissetta, mercoledì 25 febbraio I° Congresso UIL Funzione Pubblica

Il prossimo mercoledì 25 febbraio alle ore 9,00  a Caltanissetta, nella Sala Conferenze “Morici” della Sicilbanca-Fondazione Sicana di via Crispi, si svolgerà il primo Congresso Provinciale del Consiglio Unificato delle Strutture Territoriali della UIL Federazione Poteri Locali ( UIL FPL ) e della UIL Pubblica Amministrazione (UILPA)  al fine di dar vita alla UIL Funzione Pubblica che costituirà un nuovo organismo che unirà in sé le Categorie del Pubblico Impiego ( Funzioni Centrali, Enti Locali, Sanità e Terzo Settore ).

Il Congresso, con la nascita della UIL Funzione Pubblica, formalizzerà dunque l’inizio di un percorso in grado di dare più voce e più diritti alle lavoratrici ed ai lavoratori essendo frutto di una scelta politica, culturale e valoriale che guarda al futuro e che si fonda sul libero confronto e sulla capacità di tenere insieme differenze e sensibilità che diventano in tal modo risorsa e ricchezza condivisa.

Relazioneranno: Lino Salanitro segretario provinciale UIL FPL, Maurizio Giunta segretario provinciale UILPA, Salvatore Sampino segretario regionale UIL FPL, Alfonso Farruggia segretario regionale UILPA.

Presenzierà Salvatore Guttilla segretario camera sindacale UIL Caltanissetta.

