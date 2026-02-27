Caltanissetta, l’istituto “Sebastiano Mottura” sul podio della cultura: trionfo degli studenti al Premio Dante Alighieri 2025

Si è conclusa con un successo straordinario per l’IIS “Sebastiano Mottura” l’edizione 2025 del Premio di Cultura “Dante Alighieri, Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia”. Gli studenti dell’istituto nisseno hanno dominato la Sezione Artistica del concorso, dimostrando una capacità non comune di dialogare con i giganti della letteratura attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

Il premio, bandito dal Comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri insieme al Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” e La Strada degli Scrittori, ha proposto quest’anno una riflessione profonda sul celebre verso dantesco: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. I ragazzi sono stati chiamati a interpretare questa spinta verso la luce anche attraverso la sensibilità di Sciascia e Rosso di San Secondo.

I lavori presentati dagli studenti del “Mottura” hanno convinto la commissione di esperti per originalità e intensità emotiva. Il primo premio è andato a Michele Polizzi con l’opera dal titolo “Hikikomori”; secondo posto per Zahara Eman con l’opera “Il passo verso la luce”; a completare il podio Siria Mirabella con l’opera “La stella di ognuno”.

Sono stati anche assegnati Diplomi di Merito a: Emanuele Sasha La Paglia per l’opera “Riflessi”, Laura Vinci Longo per l’elaborato “Uscimmo a riveder le stelle”, Tayaab Shahzad per “Le stelle dalle pagine”.

A coronamento di questa pioggia di premi, all’IIS “S. Mottura” è stata conferita una Targa di Riconoscimento Speciale, consegnata nelle mani della professoressa Laura Zurli, dirigente dell’Istituto, la quale ha ringraziato anche le docenti che hanno curato, insieme ai ragazzi, la presentazione dei lavori: le professoresse Debora Di Pietra, Maria Stella Celestri, Lucia Aronica, Jessica Rizzo e l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione Chiara Curatolo.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 24 Febbraio presso la Sala Morici della Sicilbanca, in un’atmosfera di grande partecipazione e commozione. In questo contesto solenne gli studenti hanno ricevuto i giusti onori per aver saputo trasformare i classici in messaggi vivi e attuali. I loro lavori sono stati esposti e ammirati in una piccola mostra allestita per l’occasione.