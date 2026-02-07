Caltanissetta, la Nissa FC Futsal oggi 7 febbraio in campo al Pala Milan: affronterà il Real Assoro

La Nissa FC Futsal scenderà in campo oggi pomeriggio per la gara valida per la Coppa Trinacria – Serie D Futsal. La formazione nissena, guidata dal mister Giuseppe La Mendola, affronterà il Real Assoro al Pala Milan, con fischio d’inizio fissato per le ore 16:00.

In vista dell’incontro, il presidente emerito Arialdo Giammusso ha rivolto un invito agli sportivi della città: «Oggi la Nissa FC Futsal affronta una gara importante di Coppa Trinacria. Mi rivolgo agli sportivi, agli appassionati di calcio a cinque e a chi segue con interesse lo sport locale: la presenza al Pala Milan rappresenta un sostegno importante per la squadra. Il futsal è una disciplina fatta di impegno, passione e senso di appartenenza, e merita attenzione».