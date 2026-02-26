Caltanissetta. Il 28 febbraio il Teatro Stabile Nisseno propone “Il Piccolo Principe”, 3° appuntamento della rassegna di fiabe teatrali “Bambini a Teatro”

CALTANISSETTA. Sabato 28 FEBBRAIO alle ore 17,30 al TEATRO OASI DELLA CULTURA andrà in scena il terzo appuntamento della RASSEGNA di FIABE TEATRALI “BAMBINI A TEATRO” FIABE PER TUTTA LA FAMIGLIA con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Per questo terzo appuntamento, il Teatro Stabile Nisseno metterà in scena “”IL PICCOLO PRINCIPE “.

Fiaba teatrale, liberamente tratta dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry per la regia di Ilaria Giammusso che volutamente ha ripreso la regia dell’amica Cinzia Maccagnano che ha diretto magistralmente nel 2013 il Teatro Stabile Nisseno nella prima versione del Piccolo Principe.

Notte dello spettacolo: “Il Piccolo Principe” è la storia di un viaggio. Un viaggio di formazione durante il quale il protagonista, surreale e un po’ naïf, impara a fare i conti con le stranezze dell’universo. Ma è anche una metafora della vita e del complesso passaggio dall’infanzia all’età adulta. Un testo teatrale per ragazzi, poetico e filosofico, che, grazie al linguaggio universale dei sentimenti, riesce a parlare dritto al cuore di tutti.

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”.

Si apre così lo spettacolo perché è la prima riflessione che occupa la nostra mente. Ritornare bambini con le aspirazioni ed intuizioni grandiose, tipiche di quell’età. Il Piccolo Principe narra l’incontro nel deserto del Sahara tra un aviatore precipitato e un bambino dai capelli d’oro, il Piccolo Principe, proveniente dall’asteroide B-612. Il Principe racconta del suo pianeta, di una rosa unica ma vanitosa, e del suo viaggio attraverso asteroidi abitati da adulti ossessionati (un re, una vanitosa, un ubriacone, un uomo d’affari, un lampionaio, un geografo), che criticano il mondo adulto.

Sulla Terra, una volpe gli insegna il valore dei legami (“l’essenziale è invisibile agli occhi”) prima che il Principe, con l’aiuto del serpente, torni dalla sua rosa, lasciando al pilota un messaggio di speranza e il ricordo di un’amicizia profonda.

L’incontro tra il nostro Aviatore e Il Piccolo Principe sarà l’inizio di un viaggio che ha come tema centrale le relazioni, il creare legami. Ed anche noi del Teatro Stabile Nisseno, avendo stretto un legame con questo testo, ci sentiamo responsabili di raccontarlo al pubblico, mettendolo nella condizione di guardare lo spettacolo andando al di là della ragione e delle cose misurabili, per lasciarsi prendere come dice il personaggio della volpe “all’essenziale che è invisibile agli occhi”, ma che ha la potenza dell’emozione e del sentimento.

I protagonisti della fiaba saranno: Ilaria Giammusso, Irene Amico, Sabrina Curatolo, Silvia Curatolo, Valeria Lacagnina, Anna Laneri, Benedetta Laneri, Giovanni Sillitti. ‎Disegno luci e audio a cura di Angelo Rizza, assistente alla regia Michela Nicosia, costumi Ilaria Giammusso e Salvina Fama, laboratorio scenografico T.S.N., direttore di produzione Giuseppe Speciale.