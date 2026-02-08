Caltanissetta. Coppa Trinacria, Nissa Futsal show: Real Assoro battuto 6-2 e finale di girone conquistata

Prestazione maiuscola della Nissa FC Futsal, che supera con un netto 6-2 il Real Assoro e conquista con pieno merito la finale di girone della Coppa Trinacria 2025/26. Una gara dominata dall’inizio alla fine, interpretata con intensità, organizzazione e grande qualità tecnica.

Ieri pomeriggio al Pala Milan, la formazione guidata da coach La Mendola ha imposto sin dai primi minuti un ritmo elevato, costruendo il successo attraverso un pressing costante e una manovra offensiva efficace. La superiorità della Nissa è apparsa evidente sia sul piano del gioco sia sotto l’aspetto mentale, con una squadra compatta, matura e sempre in controllo della partita.

Decisivo il contributo del reparto offensivo: doppietta per Charles e Manganaro, mentre Talluto e Fuoco hanno completato il tabellino dei marcatori, certificando una prestazione collettiva di alto livello. Quando il Real Assoro ha provato a rientrare in partita, la Nissa ha trovato ulteriore solidità tra i pali grazie a Davide La Mattina, protagonista di interventi determinanti e di una prova di grande personalità, capace di trasmettere sicurezza a tutta la squadra.

Il risultato finale racconta di una gara saldamente nelle mani della Nissa Futsal, ma soprattutto conferma il valore di un gruppo che unisce qualità tecniche, spirito di sacrificio e fame di vittoria. Un percorso che ora prosegue con lo sguardo rivolto alla finale di girone, in programma contro il Nicosia su campo neutro.

Indipendentemente dal contesto e dal terreno di gioco, la Nissa Futsal ha dimostrato di essere pronta a lottare fino all’ultimo pallone. Un cammino che rispecchia i valori e la determinazione incarnati dal Presidente Emerito Arialdo Giammusso, anima profonda e punto di riferimento del progetto sportivo giallorosso.