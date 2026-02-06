Cacciatori uccisi nel Messinese, rilievi sulle armi e sugli stivali dell’indagato

E’ il giorno dell’ultimo saluto ai tre cacciatori trovati morti, uccisi nel bosco di Montagnareale, nel messinese, lo scorso 28 gennaio. Oggi pomeriggio a San Pier Niceto, in piazza Roma, si svolgeranno i funerali dei fratelli Giuseppe e Davis Pino con il rito dei Testimoni di Geova, mentre quasi allo stesso orario, alle 15,30 nella Chiesa Concattedale di Patti ci saranno quelli dell’82enne Antonio Gatani. Due comunita’ in lutto che si stringeranno al dolore dei familiari delle tre vittime. La loro morte resta ancora un mistero sul quale i carabinieri, coordinati dalla procura di Patti, stanno facendo chiarezza. Gli investigatori stanno valutando i risultati delle tre autopsie e di altri accertamenti da porte mettere a confronto con la perizia balistica dei carabinieri del Ris per chiarire la traiettoria seguita dai proiettili che hanno ucciso i tre cacciatori e chi ha sparato. Finora c’e’ una persona iscritta nel registro degli indagati per omicidio volontario, il quarto uomo, l’amico dell’82enne con il quale quella mattina sarebbe uscito da casa. Gli investigatori stanno effettuando rilievi sulle armi e sugli stivali che indossava quel giorno. Accertamenti necessari per aggiungere o escludere nuovi tasselli nell’indagine. (AGI)