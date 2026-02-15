Bologna stende il Torino, granata battuti 2-1

(Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 il Torino in un match della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per i rossoblù, che tornano alla vittoria dopo 4 sconfitte di file, vanno a segno Moro al 49' e Castro al 70', per i granata gol del momentaneo 1-1 di Vlasic al 62'. In classifica il Bologna aggancia all'ottavo posto la Lazio con 33 punti, mentre il Torino resta fermo a quota 27 in 14/a posizione.
